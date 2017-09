Parkeren bij ziekenhuis ADRZ in Vlissingen niet meer gratis

Het ADRZ is geen eigenaar van het terrein aan de Koudekerkseweg in Vlissingen, maar huurt dat. 'Nu het parkeerterrein gereed is na de verbouwing, heeft Bethesa besloten opnieuw betaald parkeren in te voeren', laat het ADRZ weten. Voorheen moest ook betaald worden op dat terrein.

Voor de locatie in Goes, waar het ADRZ wel eigenaar is van het terrein, geldt ook betaald parkeren.

Zowel in Vlissingen als in Goes kunnen bezoekers die korter dan een half uur hebben geparkeerd, gratis uitrijden. Het tweede half uur kost op beide locaties een euro en daarna één euro per uur. Het maximale dagtarief verschilt wel. In Goes is dat vier euro, in Vlissingen vijf euro.