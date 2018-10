Paragliders botsen boven duinen Zoutelande, één zwaargewonde

Volledig scherm © HV Zeeland

Tussen Valkenisse en Zoutelande is een officiële start- en landingsplaats voor paragliders. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Nadat de paragliders met elkaar in botsing waren gekomen, werden meteen twee ambulances, een jeep van de strandwacht en een kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM Westkapelle opgeroepen. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Vanwege het fraaie nazomerweer was het druk op het strand bij Valkenisse.

De Landelijke Eenheid van de politie gaat het incident verder bekijken.

Het is niet voor het eerst dat er paragliders crashen in de duinen tussen Valkenisse en Zoutelande. In 2016 raakten ook twee paragliders gewond op dezelfde plek. Ook zij moesten per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De plek in de duinen is populair vanwege de hoogte. In het toeristenseizoen mag er overdag niet worden gevlogen in het gebied. Paragliding is zweven in een zitje met een doek boven je dat je in de lucht houdt.