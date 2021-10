Papa’s deur onthuld op begraafplaats in Middelburg: voor iedereen die iemand mist

Papa’s deur is gemaakt vanwege de verdwijning van Middelburger Peter Remkes. De echtgenoot en vader van vier kinderen werd voor het laatst gezien op 9 oktober 1987. Zoon Hans sloot zich aan bij de vereniging ‘Achterblijvers na vermissing’. Via het televisieprogramma Tros Vermist kregen vijftig achterblijvers een kunstwerk. Voor Hans maakte kunstenaar Cemal Demir Papa’s deur.

De stalen deur stond jarenlang in Hans’ tuin. Eerst in Hulst en later in Noordbroek. Toen Hans dit najaar terugkeerde naar Middelburg zocht de familie Romkes contact met de gemeente om te praten over plaatsing op de begraafplaats. Vrijdag werd het werk onthuld door Hans Romkes en wethouder Carla Doorn. De gedenkplaats voorziet al jaren in een behoefte. Zowel achterblijvers van een vermissing als mensen, die dierbaren hebben verloren, komen er regelmatig.