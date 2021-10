Panorama Walcheren en Machinefabriek kunnen elkaar nóg groter maken

Hotel The Wigwam in Domburg wacht op akkoord met aannemer, sloop en nieuwbouw mag

4 oktober Hotel The Wigwam blijft zo goed als zeker tot in de loop van volgend jaar gasten ontvangen. Mede-eigenaar Norbert Bimmel kan nog niet aangeven wanneer het familiehotel aan de Herenstraat in Domburg wordt gesloopt en er begonnen wordt met nieuwbouw. ,,We zijn in gesprek met verschillende aannemers, maar de kans is groot dat het nog maanden duurt voor we kunnen beginnen.”