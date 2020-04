Panorama van Westkapelle van 18 meter lang blijft nog even verstopt in de Machinefabriek

Kunstenaar Jo Dumon Tak legt de laatste hand aan het panorama, (achttien meter lang en drie meter hoog) in de Machinefabriek in Vlissingen. ,,Ik kreeg een tip van een Westkappelaar: ‘Je moet bij Erica gaan staan’.” Vanaf die strandovergang bij het Zuiderhoofd kijk je van het Grote Hoofd bij het KNRM station over duin en dorp tot aan de kreek en de vuurtoren. ,,Vanaf de zeedijk bij de kleine vuurtoren is het te saai,” vindt Dumon Tak. Hij tekende het landschap op basis van foto’s met laagstaande novemberzon.