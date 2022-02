Paddenredders weer op pad in Oostkapelle

Jeugd bekeurd voor overlast in Middel­burgs winkelcen­trum Dauwendae­le

MIDDELBURG - ‘Hinderlijk of ongeoorloofd aanwezig zijn’ in winkelcentrum Dauwendaele, racen met elektrische steps, blowen en intimiderend rondhangen of vervelende opmerkingen maken; klachten over overlast veroorzakende jongeren in het Middelburgse winkelcentrum stapelen zich vrijdag op.

13 februari