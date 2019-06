Paasei-actie Lionsclub Middelburg levert 13 mille op voor Humanitas Kinderkamp

Veiling biologi­sche zorgboerde­rij Hof Welgelegen brengt 1,26 miljoen euro op

17:01 MIDDELBURG - De gebouwen en akkergronden van de voormalige biologische zorgboerderij ‘t Hof Welgelegen in Middelburg zijn maandag voor in totaal 1,26 miljoen euro geveild. Dat blijkt uit de gegevens van de veiling, die via internet te volgen was.