Overweldigende belangstelling kerstverkoop Kledingbank

MIDDELBURG - Een mooi colbert had Rob Matla wel willen scoren tijdens de kledingbeurs van Kledingbank Zeeland bij de Middelburgse vestiging. ,,Er hangen heel wat mooie exemplaren tussen. Maar helaas niet in mijn maat", aldus de forse Matla.

De twee zussen in zijn gezelschap, Diny en Laurien van Kerkvoorde, hebben wel een mandje vol kleding kunnen vinden. Het maken van 'foto-shoots' is een hobby van Diny. ,,Dus zoek ik vaak wat extravagante, buitenissige kleding. Maar ook een leuke kerstjurk of trui laat ik niet hangen hoor."

De Middelburgse Yvonne van Es is ook geslaagd. ,,Een jas, een aantal ondershirts, een mooie sjaal. Ik ben heel tevreden. Houd ik weer wat geld over voor kleding voor mijn zonen. Voor tieners op de grens van kind en man vind je moeilijker passende kleding."

De opbrengst van de grote kerstverkoop, 'de prachtige spullen komen van gulle gevers uit heel de provincie', is juist bedoeld voor de aankoop van kleding die minder snel tweedehands is te vinden, meldt coördinatrice Mariska van der Rande van de Kledingbank. ,,Met de opbrengst kopen we bijvoorbeeld schoenen, speciale kleding in bijzondere maten en andere schaarse artikelen. De kleding in de winkel van de Kledingbank zelf is voor mensen die het echt nodig hebben. Zij hebben een certificaat vaneen hulpverleningsorganisatie en worden door op gezette tijden geheel in het nieuw gestoken", meldt Van der Rande.