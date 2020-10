Overvaller snackbar hoort 4,5 jaar cel tegen zich eisen

W., schuchter en zachtjes antwoordend wordt ervan verdacht op 8 juli van dit jaar snackbar De Friethoek aan de Johan van Reigerbergstraat in Middelburg te hebben overvallen. W. was op familiebezoek in Middelburg geweest en liep rond acht uur ‘s avonds met een vuurwapen op zak langs de snackbar. Hij liep wel vaker met een vuurwapen op zak, erkende hij. Waarom? Hij haalde zijn schouders op. Hij stapte de snackbar binnen en riep: kassa! geld!. Hij haalde het geld - zo’n 600 euro - zelf uit de kassalade en nam de benen richting Meiveld. Tijdens de overval wist de vrouw achter de toonbank de politie te bellen. Kort daarna deden die een zoekslag en troffen W. aan in het riet langs de waterkant.

Wat hem allemaal bezielde om de snackbar te overvallen, bleef in het ongewisse. Hij had door Covid-19 geen werk meer, had geld nodig en in een impuls ging hij over tot de overval. ,,Ik zou me moeten schamen”, zei hij. ,,En had u ook geschoten als u geen geld had gekregen?’’, wilde de onderzoeksrechter weten. ,,Nee’’, antwoordde W. ,,Ik had het eigenlijk ook terug willen geven.’’