Overval Hrieps: Goese (20) die auto uitleende is geen verdachte meer

Sira Kamermans nieuwe directeur Intervence

10:35 MIDDELBURG - Sira Kamermans gaat 1 maart aan de slag als directeur-bestuurder van Stichting Intervence, de Zeeuwse jeugdhulporganisatie. Zij neemt de taken over van interim-bestuurder Gert Cazemier. Kamermans was eerder leidinggevende bij onder meer HZ University of Applied Sciences.