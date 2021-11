Overslagterrein Verbrugge in Vlissingen tijdelijk militair object: grote verplaatsing Amerikaanse helikopters

Museum Veere had topper in huis: ‘Het mooiste wat we sinds tijden gezien hebben’

VEERE - Museum Veere heeft topmaanden achter de rug. Dankzij de tentoonstelling Lucie van Dam van Isselt, een markante Veerse Joffer bezochten sinds 12 juni tienduizend bezoekers het museum. Dat is 1500 meer dan in de vergelijkbare maanden in 2019, het jaar voor corona. Dit grote aantal is ook nog eens tegengesteld aan de verwachting dat de Nederlandse musea dit jaar zo’n 50 procent minder bezoekers zouden ontvangen dan in het jaar dat er nog geen sprake was van corona.

12 november