Overleg over ‘gevaarlijkste fietspad van Zeeland’

,,We gaan in overleg met de gemeenten Vlissingen en Middelburg om te bezien of er extra maatregelen gewenst zijn om het gevoel van veiligheid te vergroten”, meldt GS.

De provincie wijst er op dat er een alternatieve route is voor fietsers, de naastgelegen Nieuwe Vlissingseweg. Verder meldt het college dat op het Jaagpad reeds langere tijd maatregelen genomen zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. ,,Zo is het Jaagpad aangewezen als verplicht fietspad. Dat houdt in dat enkel (snor)fietsers gebruik mogen maken van het pad en dat bromfietsers niet zijn toegestaan. Wandelaars en hardlopers kunnen gebruik maken van het bovengelegen voetpad. Hierdoor is er sprake van scheiding van verkeerssoorten. Daarnaast is de markering op en langs het fietspad dusdanig aangebracht dat de weggebruiker zo goed als mogelijk over het pad geleid wordt.”