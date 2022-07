Overleden persoon gevonden in woning in Vlissingen

Absynthe Minded opent PopMonu­ment: ‘Ja, 't is goe hier’

VEERE - Absynthe Minded heeft het tweedaagse festival PopMonument Veere/Middelburg geopend. In een groot aantal monumentale panden in beide plaatsen treden vrijdag- en zaterdagavond popartiesten en bands op. Zaterdag zijn The Kik en Merol de grote publiekstrekkers in Middelburg.

15 juli