Overleden man lag vermoedelijk al maand in woning in Oost-Souburg

Appeltaart en bloemen voor klanten vernieuwde supermarkt

16:40 KOUDEKERKE – Appeltaart en bloemen waren er vandaag voor klanten van de nieuwe Jumbo in Koudekerke. De winkel, tot voor kort een Emté, was 2,5 weken dicht om verbouwd te worden tot Jumbo. Volgens Kees Vader is echt alles nieuw en doet niets meer denken aan de oude winkel.