Overleden man in Kanaal door Walcheren is 59-jarige Vlissinger

VIDEO Selfies met Els Simons gaan heel de wereld over: ‘Iedereen wil met me op de foto’

12:33 MIDDELBURG - Van verre zie je de achttien ‘Zeeuwse boerinnen’ in klederdracht van Els Simons al voor het raam staan. De poppen dwingen je bijna om even te stoppen bij haar woning aan de Beneluxlaan in Middelburg. Dat gebeurt dan ook regelmatig, want iedereen die langsloopt wil haar collectie wel even aanschouwen en een foto maken. ,,Het is hier regelmatig druk voor de deur met bewoners van het woonzorgcentrum die een kijkje komen nemen of met jongeren die op een kinderfeestje zijn.”