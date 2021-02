Over influencers, spelersvrouwen en imitatiebont: Vlissingse zusjes openen winkel in Middelburg

video Muzikant Bob Springer zet een ‘ark vol creatief talent’ op poten

17 februari ,,In de bijbelse ark werden dieren verzameld, ik verzamel creatieve talenten in mijn l’Arq’’, lacht Middelburgs muzikant Bob Springer. Hij is na twaalf jaar terug in de muziekscene met zijn nummer Cupido. Maar de creatieve duizendpoot doet veel meer. ,,Ik wil ook anderen helpen hun passie te ontplooien.”