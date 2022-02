Over drie weken kunnen vluchtelingen terecht in noodopvang Vlissingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had de kazerne liever langer als onderkomen voor asielzoekende mensen beschikbaar gehad. Ook had het COA de twee gebouwen, die nu voor 350 mensen worden ingericht, graag direct na Nieuwjaar in gebruik genomen. Maar ook voor een kleine vier maanden komt de opvangorganisatie graag naar Vlissingen, bevestigt Van Geel. ,,We hebben nog steeds capaciteitsproblemen. Als we in Vlissingen tot de zomer 350 mensen kunnen huisvesten, geeft ons dat tijd en gelegenheid elders plaatsen in gereedheid te brengen.”