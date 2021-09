Ouders en school schieten speeltuin te hulp. ‘Zwembad is noodzakelijke luxe voor ons’

Tbs van Middelbur­ger na zes jaar ‘vallen en opstaan’ beëindigd

23 september MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft donderdag vrijwel direct na de eis van de officier de tbs met voorwaarden van de 25-jarige Middelburger M. R. per direct beëindigd. De deskundigen en de reclassering hadden vastgesteld dat ‘na zes jaren van vallen en opstaan’ een verlenging van de tbs niet meer nodig was. De officier van justitie heeft dat advies dan ook gevolgd.