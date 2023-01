Oudejaarsfeestje in Timmerfabriek laat Scheldekwartier lekker meeknallen met de rest van Vlissingen

Voor het oudejaarsfeestje in hotel de Timmerfabriek, dat sinds mei open is, kwamen genodigden, hotelgasten en Vlissingers af. In totaal zo’n tweehonderd. Zoals Vlissinger Marco van Tatenhove. Hij had wel zin in een feestje op het Scheldekwartier en nodigde zijn maat en oud stadsgenoot Evert de Witte en diens vriendin uit om er het nieuwe jaar in te luiden. Marco: ,,Vlissingen heeft zijn nukken en was vroeger een lelijke stad, maar is nu volop in ontwikkeling. De hoogbouw geeft de stad eindelijk allure en de Timmerfabriek vind ik een fantastische plek.”