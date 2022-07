Oude zeevaartschool aan boulevard Vlissingen wordt gesloopt

VLISSINGEN - Het gebouw is verkocht en daarmee is zijn lot ook meteen beslecht: de oude zeevaartschool aan de Boulevard Bankert in Vlissingen wordt gesloopt.

Een samenwerkingsverband van lokale bedrijven, Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling BV, heeft het pand per 1 juli gekocht. Het kan helaas niet in de originele staat worden behouden, schrijven zij in een verklaring. De kwaliteit van het gebouw is slecht en de indeling geeft grote beperkingen. Daarom is besloten dat het wordt gesloopt.

Appartementen op gewilde locatie

Zeeuwse Vastgoed is van plan om er appartementen voor in de plaats te zetten. Deze locatie is een van de laatste plekken aan de boulevard waar appartementen kunnen worden neergezet. Daarnaast is het een gewilde locatie, waar de schepen dicht langs de kust varen. In de komende anderhalf jaar worden de plannen uitgewerkt, wat in overleg zal gebeuren met omwonenden en belanghebbenden, beloven de ontwikkelaars.

Karakteristieke elementen, zoals de gevelsteen van Prins Hendrik, worden verwijderd en teruggegeven aan de voormalige eigenaar.

Vol verouderde machines

Tot 2012 kregen er nog studenten les in de school, onderdeel van de HZ. Maar vorig jaar was al duidelijk dat de hogeschool van het gebouw af wilde. Verbouwen was te duur en de ruimte was beperkt. Niek Peters was een van de docenten die destijds de overstap maakte van de boulevard naar de nieuwe leslocatie aan de Edisonweg. Hij was daar vorig jaar al niet rouwig om. ,,Dat oude werkgebouw zat vol verouderde machines. Inhet Technum aan de Edisonweg kregen we de beschikking over hypermoderne techniek.”