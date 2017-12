Oude TIA was oorzaak van verlies bewustzijn Bergmann in september

Volgens Bergmann veroorzaakte het litteken een disbalans in zijn hersenen en raakte hij daardoor de 15e september buiten bewustzijn. Hij was toen in de Abdij in Middelburg als gast van de Provincie en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. De volgende dag keerde hij alweer terug naar huis en legde zijn werk voor twee weken neer. Daarna hervatte hij zijn werkzaamheden weer maar hij reed tot nu toe nog geen auto. ,,Want wettelijk is er een ontzegging van de rijbevoegdheid van drie maanden nadat iemand op deze wijze buiten bewustzijn is geweest.”