Oud-wethouder gaat snel op zoek naar nieuwe coalitie voor Middelburg

Szarafinski is door GL/PvdA gevraagd te onderzoeken welke coalitie mogelijk is. Daarvoor gaat zij maandag, dinsdag en woensdag de eerste serie gesprekken voeren met alle lijsttrekkers van de partijen die in de raad gekozen zijn. Dat zijn er negen. De partijen hebben de voor hen belangrijkste thema’s en voorkeuren al geformuleerd. Die vormen de basis voor de gesprekken.