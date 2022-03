Oud-VVD-Kamerlid Te Veldhuis gaat aan de slag als informateur in Veere

Hij is blij dat Te Veldhuis dit werk wil doen. ,,Hij heeft hier ervaring in. Hij heeft dit werk eerder gedaan, onder andere in Kapelle en bij de provincie.”

Volgens Melse zijn donderdagavond alle nieuw gekozen raadsleden bijeengekomen en is er gesproken over de afgelopen raadsperiode en blijkt dat allen vinden dat het beter moet. Volgens hem is de eerste stap naar het herstel van vertrouwen gezet. ,,In het algemeen belang van Veere dienen we samen de schouders eronder te zetten. Het vertrouwen van de inwoners in de politiek gaan we de komende periode terugwinnen.”