Oud schoolgebouw wordt woonzorgcomplex voor ouderen. ‘Het jeugdhonk en de biljarters kunnen blijven’

video Vuurwerk­show Zoutelande lijkt geen recept voor toekomsti­ge jaarwisse­lin­gen: ‘Zoiets kan op de meeste plekken niet’

17 oktober ZOUTELANDE - Carlo Rotte van het Vuurwerkpaleis in Meliskerke keek zaterdagavond tevreden toe hoe enkele honderden mensen in de Langstraat in Zoutelande van zijn vuurwerkshow genoten. Binnen 10 minuten knalde 270 kilo aan kruit de lucht in. Hij hoopt dat mensen met de jaarwisseling weer zelf mogen knallen, want een show als deze met oud en nieuw? Hij ziet het niet gebeuren.