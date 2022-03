Oud-raadslid D66 ziet tot zijn grote schrik naam terug op lijst FVD in Vlissingen

VLISSINGEN - Vlissinger Johannes Schaap was 16 jaar lang raadslid voor D66 in Vlissingen. Tot vier jaar terug was hij zelfs nog te vinden op de kieslijst van de partij. Tot zijn grote schrik prijkt nu zijn naam op de lijst van nieuwkomer Forum voor Democratie.

Maar de J.C. Schaap op die lijst staat voor Jelle Schaap, een heel andere Vlissinger. D66’er Johannes, die al 45 jaar lid is van de partij, is bang dat mensen denken dat hij de overstap heeft gemaakt naar de partij van Thierry Baudet. Juist omdat hij voor het eerst in jaren in Vlissingen niet meer op de lijst van D66 staat.

De Vlissinger is er zo van geschrokken dat hij slecht slaapt. Als de naam Schaap bij een andere partij was opgedoken, had hij er minder moeite mee gehad, zo geeft hij toe. ,,Hoe zij denken over bijvoorbeeld het coronabeleid en Oekraïne staan haaks op wat ik vind.”

Johannes, die de roepnaam Hans heeft, was tussen 1982 en 1998 16 jaar raadslid in Vlissingen. In de jaren daarna is hij de politiek altijd op de voet blijven volgen en was hij tot vier jaar geleden ook terug te vinden op de kieslijst van D66.