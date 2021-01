Oud-journalist Koen Mijnheer vertelt nog altijd verhalen, maar nu als ritueelbegeleider bij uitvaarten

,,Ik was zeventien toen mijn vader plotseling overleed. Als docent lichamelijke opvoeding op de Zeevaartschool was hij een bekende Vlissinger. Het was druk op zijn uitvaart, er waren veel van mijn leeftijdsgenoten. Maar na afloop hebben we het er niet meer over gehad. We dronken wat en dat was het dan. Iedereen ging verder waar die mee bezig was.”