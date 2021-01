Oscar Hartsuijker (13) wil voor altijd in Zeeland blijven: ‘Ik vind het fijn hier’

,,Ik doe aan 3D-boogschieten, bij D’Eendracht in Vlissingen. Dat is boogschieten, maar dan schiet je op nepdieren in het bos. Dat doe ik sinds oktober 2018. Een vriend van mij deed dat al en het leek me heel cool, dus ben ik het ook gaan doen. Het leuke van 3D schieten is dat het altijd gezellig is, je loopt door de bossen. Je komt lekker buiten. Ik schiet zonder vizier. Schieten met een vizier heb ik wel eens uitgeprobeerd maar dat beviel me niet. Kijken is raken, zeggen wij altijd. Als ik het op school vertel dat ik aan handboogschieten doe vinden ze het niet raar, meestal zeggen ze ‘oh cool’. Ik heb ook veel Nerf-pistolen. Dat klinkt dan alsof ik heel agressief ben, maar dat is echt niet zo.”