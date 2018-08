Orionis Walcheren ziet brood in elektrisch deelrijden

Tweetal rijdt op gestolen scooter in Bergen op Zoom: bestuurder ontsnapt, Middelburg­se bijrijder aangehou­den

21:42 BERGEN OP ZOOM - Een 19-jarige man uit Middelburg is maandag in de vroege ochtend aangehouden op de Halsterseweg in Bergen op Zoom. Hij zat op een scooter die vermoedelijk gestolen is.