Orionis blundert in begroting, tekort van 1,2 miljoen voor gemeenten

Pop-up store over brandveiligheid in Vlissingen

16:19 VLISSINGEN - De Veiligheidsregio opent vrijdag in de Vlissingse binnenstad een pop-up store over (brand)veiligheid. Twee maanden lang kunnen bezoekers van het het pand aan de Lange Zelke 54 alles te weten komen over gevaren in en om het huis en hoe zij zich daar tegen kunnen beschermen.