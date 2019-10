Organisator intocht Middelburg: ‘Beslissing voor alleen roetveegpieten is heel vervelend’

Verdachte die verpleeg­kun­di­ge neerstak keert waarschijn­lijk niet terug naar Beatrix­straat in Middelburg

13:07 MIDDELBURG - De verdachte man die donderdag 19 september in Middelburg een hulpverlener van Emergis met een mes verwondde, keert hoogstwaarschijnlijk niet terug in zijn huis in de Beatrixstraat. Woningcorporatie Woongoed praat daar over met de advocaat van de man.