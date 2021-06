Oranje komt bij de laatste vier van het EK

Betaald parkeren in drie Veerse kustdorpen wordt uitgesteld

17 juni DOMBURG - Het betaald parkeren in Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder wordt pas in 2023 ingevoerd en niet al volgend jaar. Wethouder Pieter Wisse (CDA, verkeer) maakte dat donderdag bekend. Daarmee wordt die invoering over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 getild.