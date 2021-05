Opspuiten strand zorgt voor drijfzand: ‘Maar mensen blijven er lopen’

video Overval op supermarkt Middelburg: ‘Hij eiste geld, maar we waren nog maar net open’

3 mei MIDDELBURG - De Aldi-supermarkt aan het Westerscheldeplein in Middelburg is vanochtend kort na 08.00 uur overvallen. Een caissière werd bedreigd met een scherp voorwerp. Bij de overval is niemand gewond geraakt. De dader is er zonder buit vandoor gegaan.