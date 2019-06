Opsporing verzocht: Vlissings kunstbezit is kwijt

Zeeuwland ontwikkelt goedkope gasloze woningen

13:47 KOUDEKERKE - Woningbouwvereniging Zeeuwland ontwikkelt een nieuw type gasloze woning dat geschikt is voor huurders met een smalle beurs. Directeur-bestuurder Marco van der Wel hoopt dat het lukt over ruim een jaar een dergelijke woning met een maximale huur van rond de zeshonderd euro te bouwen in Biggekerke. Hij benadrukt dat een huur van rond dat bedrag een absolute voorwaarde is. ,,Want dan komen de bewoners nog in aanmerking voor huurtoeslag.”