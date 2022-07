Oppositie Vlissingen roept college op matje over besluit rond cruiseboot voor opvang vluchtelingen

Eeuweling racet nu over het Veerse Meer; ‘Ik heb 'm van de brandsta­pel gered’

VEERE - In 1994 werd de Novatus van de brandstapel gered, zaterdag is-ie hét pronkstuk tijdens de Van Loon Hardzeildag in Veere. Het catbootje - bijzonder omdat de mast voorop staat - is in 1922 gebouwd en aan het einde van een lang en zwaar leven weer helemaal in de oude glorie hersteld. Op weids water is prima te racen met de honderdjarige.

14 juli