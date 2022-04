Oppositie vindt vorming brede coalitie ‘Vlissingen op zijn smalst’

Verdwenen straat en schilderij Westkapel­le duiken op op teruggevon­den foto

WESTKAPELLE - Een onbekende foto uit 1933 van de verdwenen Oost-Koestraat in Westkapelle is het middelpunt van een expositie in museum Het Polderhuis. Die straat is na het oorlogsgeweld nooit herbouwd zodat het overgrote deel van de inwoners van Westkapelle en andere belangstellenden daar iets kunnen zien wat ze op z’n hoogst van verhalen kennen.

15 april