Oppositie Veere baalt dat aannemer gewoon voor gemeente mag blijven werken

Gewonde bij aanrijding Ampèreweg in Middelburg

8:38 MIDDELBURG - Bij een ongeluk op de kruising van de Ampèreweg met de Herculesweg in Middelburg is vanochtend iemand gewond geraakt. Een bestelbus en een personenauto zijn daar rond 06.50 uur op elkaar gebotst. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen zijn weggesleept. De weg is om 08.30 uur weer vrijgegeven.