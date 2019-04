Oppositie Middelburg dient motie van afkeuring in tegen college over Trekdijk

MIDDELBURG - De oppositiepartijen in Middelburg dienen donderdag eensgezind een motie van afkeuring in tegen het college van B en W. Dat zou de gemeenteraad onzorgvuldig hebben geïnformeerd over het dossier Trekdijk en een opdracht van de raad niet hebben uitgevoerd.

Het conflict gaat over onderzoeken naar alternatieve mogelijkheden voor de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland. Het college wil daar een bedrijventerrein mogelijk maken, maar daartegen is veel verzet vanuit het dorp en vanuit de gemeenteraad.

De oppositiepartijen ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, en SP (met samen 13 van de 29 zetels) wijzen erop dat de raad in juli 2017 de opdracht aan het college heeft gegeven om andere invullingen voor dat gebied te onderzoeken. De resultaten moesten voor januari 2018 aan de raad worden voorgelegd. Het college heeft toen zowel in juli als in januari beweerd dat dat onderzoek al had plaatsgevonden, maar dat er geen bruikbare alternatieven waren gevonden voor een bedrijventerrein. Daarna heeft de raad ingestemd met de exploitatie-opzet voor een bedrijventerrein.

Afgelopen maand is volgens de oppositie echter gebleken dat er géén onderzoek is gedaan naar alternatieven, en dat alleen de optie van een bedrijventerrein is onderzocht. Volgens het college waren er ‘geen serieuze overwegingen’ om zo'n onderzoek te doen.

Daarmee hebben B en W de raad op ‘onzorgvuldig’ geïnformeerd, stelt de oppositie. En als er geen onderzoek is gedaan, is ook een motie niet uitgevoerd. Daar komt bij dat als dat bekend was geweest, de raad vorig jaar mogelijk niet had ingestemd met een exploitatie-opzet voor de Trekdijk, constateert de oppositie.

Daarom keuren CU, D66, GL, PvdA en SP de handelwijze van het college af. Een motie van afkeuring is politiek één van de zwaarste instrumenten. Die gaat verder dan een motie van treurnis, waarin alleen ongenoegen wordt uitgesproken. De bekendere motie van wantrouwen is altijd gericht tegen een persoon. Deze motie van afkeuring treft het beleid van het hele college en is een ernstige waarschuwing.