Opoe en opa Louws hielden postkantoor aan huis in Zoutelande

Lang nadat haar ouderlijk huis de functie van postkantoor was verloren, propten vakantiegangers hun post nog weleens in de brievenbus. Jo Stroo (76) werd geboren en groeide op aan de Molenweg 4 in Zoutelande. In het huis van haar opa en opoe Louws, die in een kleine kamer aan huis postkantoor hielden. Tot Jo's vader Tinus al die verdwaalde ansichten en brieven zat was. Hij metselde de brievenbus dicht.