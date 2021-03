Opnieuw zes jaar cel geëist voor doodschudden van Domburgse baby

DEN BOSCH – In hoger beroep is bij het gerechtshof in Den Bosch opnieuw zes jaar cel geëist tegen de 24-jarige Henk F. uit Domburg. Die zou in mei 2016 zo hard hebben geschud met zijn zoontje van vier maanden oud, dat die overleed.

De strafeis is gelijk aan de straf die de rechtbank in Middelburg vorig jaar oplegde, na een eis van vierenhalf jaar cel. Volgens de rechtbank was er sprake van doodslag. De advocaat-generaal was het daarmee dinsdag ook eens. ,,Zijn grote zus moet opgroeien zonder haar broertje. Het feit dat haar eigen vader hiervoor verantwoordelijk is, acht ik ondragelijk. De baby had nu een stoere kleuter moeten zijn.’’

F. was op de avond van 20 mei alleen thuis met de baby. Zijn moeder en zijn vriendin waren even voor middernacht naar de kroeg gegaan. Om 2.30 uur werd de baby wakker, werd stijf en ademde gek. ,,Toen raakte ik in paniek’’, zei F. vandaag in de rechtszaal. Hij belde op dat moment naar zijn moeder en na enige tijd kwam die dronken thuis, samen met zijn vriendin, aldus F.

Geen 112 gebeld

De belangrijkste vraag die de raadsheren van het hof stelden was: ,,Waarom heeft u geen 112 gebeld?’’ F. heeft daar spijt van. ,,Achteraf knaagt dat aan me. Ik was toen ook nog veel jonger. Ik belde altijd mijn moeder, als er iets was. Het is mijn fout dat we niet meteen naar het ziekenhuis zijn gegaan.’’ Dat gebeurde mede niet omdat zijn moeder te veel had gedronken om nog in de auto te mogen stappen. Uiteindelijk gingen ze allemaal slapen omdat de baby iets rustiger werd. De volgende ochtend werd de baby weer onrustig en gingen ze wel naar de huisartsenpost. De baby overleed drie dagen later in het Sophie Kinderziekenhuis.

Het kindje had bloedingen in de hersenen en in de oogzenuwen. Na onderzoek bleek dat de baby hard heen en weer moet zijn geschud. Dat zou moeten zijn gebeurd op de bewuste avond van 20 mei. Wat er echter precies is gebeurd tussen middernacht en 2.40 uur, toen de verdachte zijn moeder appte om naar huis te komen, heeft F. nooit verteld. Hij suggereerde dinsdag ook nog dat iemand anders iets onoorbaars heeft gedaan, maar wilde geen antwoord geven op vragen daarover.

De aanklager concludeerde dat de rechtbank juist oordeelde door een hogere straf op te leggen dan was geëist. Ook omdat F. eerder meermalen is veroordeeld voor geweldsdelicten, waaronder de mishandeling van zijn vriendin.

Advocaat: hoe letsel ontstond, staat niet vast

Henk F. ontkent dat hij de baby mishandelde. Hij zou er hooguit tegen hebben geschreeuwd. Volgens advocaat Joost Dionisius is er discussie in de medische wereld over de beoordeling van de opgelopen letsels. Daardoor zou niet vast staan waardoor de letsels zijn ontstaan. Daarnaast stelt hij dat er in elk geval geen opzet is geweest om het kind te doden.

Het hof doet 16 maart uitspraak.