Opnames voor Joris’ kerstboom op Abdijplein Middelburg

Weerbe­richt bepalend voor Natuurwerk­dag

3 november OOSTKAPELLE - Natuurwerkdag is het startsein voor het seizoen van de wilgenknotters van stichting Landschapsbeheer Zeeland. Die dag hopen ze ook anderen warm te maken voor wat handwerk in de buitenlucht. Zaterdag trokken verspreid over Walcheren plukjes mensen met takkenscharen en snoeizagen er op uit, ook al zitten de wilgen nog volop in groen blad.