Oplossing zendmast T-Mobile Westkapelle kan vele maanden duren

De apparatuur van de T-Mobile zit nu nog op een van de bovenste verdiepingen van de vuurtoren in Westkapelle. ,,Maar wij moeten tegen onze zin in vertrekken.” Dat is volgens Casper van Moers (Rijkswaterstaat) de schuld van de provider zelf. ,,Het bedrijf nam tegen de regels in een tweede ruimte in die monumentale vuurtoren in gebruik en weigerde die te ontruimen. Daarop zegden we een jaar geleden het contract op.” De andere twee providers, KPN en Vodafone, mogen nog in de toren blijven, aldus Van Moers. Hij geeft ook aan dat het contract met T-Mobile per 1 februari afloopt. ,,Uit coulance mag het tot 15 februari blijven.”