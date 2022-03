Oplossing problemen Voedselbank en Kledingbank ligt voor het grijpen. ‘Maar zonder hulp van Vlissingen gaat het hele feest niet door’

Topgita­rist Anton Goudsmit komt naar Middelburg

De Spot in Middelburg presenteert zaterdag 26 maart een bijzondere avond met Sean Fasciani, Tim Hennekes, Mete Erker, Joost Buis en ‘last but not least’ meestergitarist Anton Goudsmit. De creatieve muzikant bracht afgelopen jaar een nieuw album uit, vol mooie melodieën en een grote diversiteit.

21 maart