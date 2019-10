Opladende telefoon veroorzaakt brand: ‘Op een meter afstand van mijn zoontje brandden de gordijnen’

LPV: verkeers­vei­lig­heid Sottegem­straat in gedrang

6 oktober VLISSINGEN - De verkeersveiligheid in de Sottegemstraat staat onder druk door de stijgende parkeer- en verkeersdruk, stelt de Vlissingse LPV-raadsfractie. De LPV vraagt B en W of er, als dat al niet is gedaan, onderzoek nodig is.