Opgepakte mannen bij drugsactie Vlissingen-Oost blijken ‘uithalers’

UpdateVLISSINGEN-OOST - De vijf mannen, die vannacht zijn opgepakt in het Vlissingse havengebied, waren zogeheten uithalers. Het is voor het eerst dat de politie Zeeland uithalers heeft gearresteerd.

Uithalers werken in opdracht van criminele organisaties en halen drugs op, nadat die heimelijk naar Nederland zijn verscheept. In de praktijk laten uithalers zich vaak insluiten op een haventerrein. Zij proberen vervolgens de verdovende middelen uit bijvoorbeeld containers te halen.

Dat uithalers actief zijn in het Vlissingse havengebied, is bekend, maar nog nooit wist de politie ze op heterdaad te betrappen en aan te houden. Bij de arrestatie loste een agent een waarschuwingsschot in de lucht. De vijf aangehouden mannen zijn tussen de 23 en 39 jaar oud en komen uit Amsterdam, ‘s Gravenhage, Oosterhout, Weesp en Zwolle.

,,Het is bekend‘’, zegt woordvoerder Alwin Don van de politie, ,,dat achter uithalers vaak een criminele organisatie zit. Geweld met wapens schuwen ze niet. We moeten dan altijd in eerste instantie aan onze eigen veiligheid denken. Eén van de verdachten ging er rennend vandoor. De collega kon vanwege zijn eigen veiligheid niets anders doen dan een waarschuwingsschot in de lucht lossen. De verdachte stopte, stak zijn handen omhoog en is aangehouden.”

Dat in de Vlissingse haven met enige regelmaat coke wordt binnen gesmokkeld is bekend. Eind vorige maand nog pakte de de politie vier mannen uit de gemeenten Middelburg en Vlissingen op. Ze probeerden in de eerste helft van 2020 een smokkellijn, van vermoedelijk cocaïne, op te zetten. Afgelopen dinsdag nog vond een duikteam van de douane 200 kilo coke aan de onderkant van een schip uit Brazilië. En tijdens een van de grootste politieacties ooit in Zeeland werden in juli 2020 acht verdachten aangehouden. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek vervolgens dat met Portunus naar schatting 1,2 miljoen aan crimineel vermogen is verdiend.

,,Tot nu toe‘’, aldus Don, ,,ging het altijd om vondsten zonder verdachten. Dit is - voor zover mij bekend - de allereerste keer dat we nu ook uithalers hebben aangehouden.”

Rond 03.20 uur kreeg de politiemeldkamer een melding van een bedrijfsinbraak bij de Denemarkenweg. Het alarm was namelijk afgegaan. Diverse eenheden van politie en douane gingen erop af. ,,Het is niet zo", lichjt Don toe, ,,dat we meteen op zo'n melding afvliegen. Want je weet dat als je een melding krijgt uit dat gebied, je regelmatig met drugs te maken hebt.”

Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog steeds vast. In de loods van het bedrijf stond een reeks tassen, gevuld met wit poeder. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het vermoedelijk om cocaïne. Leden van het Team Bijzondere Bijstand van de douane kwamen met spoed in meerdere onopvallende voertuigen ter plekke om de locatie te beveiligen. De tassen en de inhoud zijn in beslag genomen en worden later onderzocht.

Bij de actie werd ook een politiehelikopter ingezet. Deze arriveerde rond 05.00 uur bij het havengebied en cirkelde een half uur lang rondom de Bijleveldhaven. Tot 06.20 uur was een deel van het havengebied door de politie afgezet. Agenten in kogelwerende vesten zetten de rotondes bij de Engelandweg en de Frankrijkweg dicht. De afzetting zorgde ervoor dat vrachtwagens en werknemers van bedrijven in het havengebied tijdelijk niet van en naar hun bestemming konden.

Wat zijn uithalers? Uithalers begeven zich op het haventerrein, breken containers open en halen de meegesmokkelde drugs eruit, voordat die door de douane of de politie worden opgemerkt. Uithalers zijn daarmee onmisbaar in de smokkel van grote partijen drugs. Uithalers komen in alle havens voor, die te maken hebben met drugssmokkel. Vooral de Rotterdamse haven heeft veel moeite om deze mensen van het terrein te weren. Als zij betrapt worden door de beveiliging voordat ze bij de drugs zijn, kan de politie niet veel meer doen dan hen bekeuren voor het onbevoegd betreden van verboden terrein. Ze komen dan weg met een boete van 95 euro. Vaak wordt het argument gebruikt dat ze liefhebber zijn van grote zeeschepen of dat ze willen meeliften naar Engeland. Voor het OM is het vaak moeilijk te bewijzen dat zij daar eigenlijk alleen zijn om drugs uit een container te halen. Afgelopen jaar hielden opsporingsdiensten hebben al 452 verdachten aan, een record. Dat waren er fors meer dan in 2020, toen er 349 aanhoudingen waren. De jongste verdachte was nog maar 14 jaar, volgens het OM. De oudste persoon was eind 40.