Opfrisbeurt voor Oranjeplein en plein voor Campveerse Toren in Veere 'Ringrijders kunnen er straks ook weer terecht’

Circusar­tiest droomt van Moulin Rouge

Het is maar voor een enkeling weggelegd, van jongleren je beroep maken. Middelburger Ezra Veldman (21) is het gelukt, als diabolo- en jongleerartiest is hij actief in dinner- en circusshows. Hij vergaarde landelijke bekendheid met zijn Tv-optredens bij Holland’s Got Talent en Zapplive, al kende hij een wisselvallig 2021.

6 januari