Opening Albionkade maakt het nieuwe Scheldekwartier in Vlissingen ‘the place to be’

Projectleider Hans van Houdt roept het al jaren: het nieuwe Scheldekwartier in Vlissingen is ‘the place to be’. De nieuwe wijk is nog lang niet af, het komende decennium verrijzen nog honderden woningen, al dan niet in bijzondere woontorens. Maar in de voorgaande tien jaar is al ontzettend veel gebeurd. Net voor Pasen en de opening van Hotel de Timmerfabriek is de Albionkade (bijna) klaar. De laatste nieuwe kade aan Het Dok, genoemd naar een ander fameus voormalig logement: Hotel Albion. Met de ingebruikname van de Albionkade staat ‘het rondje Dok’ open voor fietsers en flanerende wandelaars, werft Van Houdt.