Open huis Kipvis om te zien wat Vlissingers nog maken

Lindy bezocht Kipvis omdat ze een aantal kunstenaars kent maar ook om te kijken wat er in Vlissingen wordt gemaakt. Dat was ook de reden dat Angela van Rooyen daar op bezoek was. ,,Ik wil kijken wat er gebeurt. Waar Vlissingse kunstenaars mee bezig zijn.” Ze was blij verrast dat er nog zoveel mensen bezig zijn met het maken van kunst en dat er ook nog zoveel mensen kwamen naar de open dag van Kipvis. ,,Want, eerlijk is eerlijk, de laatste jaren is er wel heel erg hard bezuinigd op de kunstsector.”