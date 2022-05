Op zoek naar jezelf in het labyrint in het Toorenvliedtpark

Middelburger Piet de Bruin was vijftien jaar terug één van de mensen die het initiatief namen voor de aanleg van een labyrint in Park Toorenvliedt. Destijds werd de weg nog aangegeven door buxusstruikjes in plaats van kloostermoppen. Behalve dat die strookjes meer onderhoud vergden, zorgden ze ook voor verwarring. Moesten die plantjes niet een beetje groeien om er een echt doolhof van te maken? Maar een doolhof is geen labyrint: in een doolhof gaat de wandelaar op zoek naar het hart of de uitgang, in een labyrint is hij op zoek naar zichzelf, duidt De Bruin.