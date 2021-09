Op strand Oranjezon krijgt de natuur weer kansen

video | update Man (23) met geweld omgebracht in Vlissingen; omwonenden zeggen schoten te hebben gehoord

18 september VLISSINGEN - In een brandgang bij de Adriaen van de Vennestraat in Vlissingen is vanochtend om 6.50 uur een dode man gevonden. Hij is volgens de politie vrijwel zeker door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Barendrecht.