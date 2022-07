Op heterdaad betrapte inbreker rent in armen van politie

LPV zegt ja tegen cruiseboot met vluchtelin­gen; ‘Als we ze verplicht moeten opvangen, valt er niets te onderhande­len’

VLISSINGEN - De Lokale Partij Vlissingen (LPV) hield zich opvallend rustig tijdens het bewogen debat dat donderdagavond plaatsvond in de Vlissingse gemeenteraad. De coalitiepartij is voor opvang van 1100 asielzoekers op een cruiseboot in de Buitenhaven, ook al is fractieleider John Dooms er zeker niet blij mee.

